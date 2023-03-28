多名藝人IG遭冒用的事件頻傳，如綜藝天王吳宗憲不只身分曾被網友冒用，還跟粉絲互動，因電話被公開不堪其擾報警；神力女超人、南投縣長許淑華，也遭網友盜用照片、另設IG冒用身分，縣府幕僚擔心縣民上當受騙受害，昨急忙報警，並在IG發文提醒：「縣長只有一個IG帳號，請朋友們要認清楚喔！」

南投縣長許淑華遭網友盜用照片、另設IG帳號冒用身分，報警並在IG發文提醒。（楊靜茹攝）

近年常有藝人、網紅的IG盜用事件頻傳，若不阻止，他們可能會冒用你的名義，發訊息給你的朋友，甚至勒索要錢，若不給贖金，恐檢舉讓你經營已久的IG帳號被停用、甚至刪除。如富邦啦啦隊Fubon Angels成員朱朱曾被威脅以500元美金換回帳號。

網友盜用許淑華的IG照片另設帳號shuhua_hsu_，最後多一條底線，警方偵辦中。（楊靜茹攝）

南投縣府新聞行政科指出，縣長許淑華經朋友告知，才知自己遭網友盜用照片另創IG帳號，擔心縣民上當受騙急忙報警，並在在IG發文提醒：「縣長只有一個IG帳號，請朋友們要認清楚喔！多一條＿底線，假的！」南投縣刑事警察大隊坦承，確實已接獲報案，此案仍在偵辦中。