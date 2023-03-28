正妹網紅NaNaQ是一名極簡風YouTuber，過去以上廁所只用一條「擦屁布」代替衛生紙爆紅，即便引起不少爭議，仍擁有大票粉絲支持；最近NaNaQ透露自己買了一間房子，被挖出她2年前曾批現在的房子不值那些價錢，但網友發現她買房動機有洋蔥，沒酸她打臉自己反而留言推爆。

NaNaQ除了是YouTuber之外，平時職業是一名設計師，她極簡風格正反評價不一，但她依舊堅持做自己；最近NaNaQ突然分享自己過去是一名月光族，直到2年前開始理財，又碰上母親生了一場大病，讓她對人生有了不同看法，特別是從租屋轉變成自己購屋。

NaNaQ過去曾言寧願付2萬房租也不要買房，如今卻因為家人有心態轉變，近期買了房子。（圖／摘自NaNaQ YouTube）

接著NaNaQ也大方曝光買房過程，父母如何陪著她找建案，遇到心儀的父母也幫她議價，最後談到相當滿意的價格，在提領訂金後簽上自己的姓名時，「眼眶差點擠出了淚水」。NaNaQ感激地說，在她的世界裡，她的父母給她的教育比學校來得多，「給予我的愛比我想像中還要來得多」。

沒想到有資深粉絲想起NaNaQ先前拒絕買房，還曾說房子不值得那些價錢，沒想到才過幾年她的心境就有如此轉變，不過，他們沒有酸她打臉自己，反而大讚她因為家人願意做改變，紛紛留言大推，「真心覺得妳很棒」、「NaNaQ爸媽太暖太好了」、「很開心能看到妳的分享，好催淚」。