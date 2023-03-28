政府普發6千元現金點燃百業商機，業者紛紛推出勸敗促銷；適逢百貨上半年最大檔購物節登場，全台百貨店王新光三越台中店祭出最狂六千元放大術，手機skm pay消費享30％回饋，會員點數扣100點就有機會抽中價值195萬元LEXUS ES200頂級房車，等於手機會員消費6千元加碼1800元，還享頂級房車狂抽60次的機會。

新光三越初夏購物節4月6日在全台新光越百貨同步登場，迎接清明連假來臨新光三越台中店部分專櫃也搶先對VIP發出號召令；看好疫情解封脫罩後帶動的消費潮，今年更有政府普發6千元的利多加持，所有促銷規模比照周年慶，不但有全館滿千送百、下殺2折起最強折扣商品，且還有獨家祭出會員點數回饋扣100點，就有機會抽中價值195萬的LEXUS ES200頂級款、扣50點就有機會抽中宏佳騰Ai-1 sport智能電動機車，扣2萬點即可免費兌換「乾杯燒肉居酒屋－經典雙人套餐」等好禮。

針對政府普發六千元，新光三越台中店祭出最狂六千元放大術，手機skm pay消費享30％回饋。（馮惠宜攝）

新光三越台中店店長許宜敬指出，新光三越規劃上千項專屬優惠「6000超強放大術」回饋，單筆消費3千元送3千點，單筆滿6000元送1000元電子抵用券，再憑ATM兌換憑證刷6千加贈200元禮券，等同最高回饋刷6千元獲1800元禮券回饋；尤其手機APP會員獲6000點採扣點抽豪車可狂抽60次之多。

許敬宜坦言，台中店skm pay會員約65萬人，忠誠客群約20萬到30萬之間，想把6千元變成195萬元豪車機率頗高。

台中大遠百美麗購物節期從3月24日登場，主打化妝品、內睡衣累計消費3000元送300元。（台中大遠百提供／馮惠宜台中傳真）

而比鄰而居的台中大遠百美麗購物節期從3月24日登場，主打化妝品、內睡衣累計消費3000元送300元、單筆滿1萬再加送200元，百貨服飾單筆4000元送200元、遠百APP會員再加送100元。並針對信用卡祭出11大指定銀行全館當日刷滿5000元送100元等好康。