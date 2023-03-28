Gogoro今（28日）宣佈與印度大型美食外送平台Zomato以及印度金融服務集團科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank Limited）的子公司Kotak Mahindra Prime Limited建立合作夥伴關係，將提供Zomato外送夥伴全新優惠貸款方案，採用永續的電動化運具完成日常服務，同時加速實現印度政府普及永續都會移動的目標。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，印度正處於電動化交通轉型的重要階段，Gogoro、Zomato和Kotak透過緊密合作，讓外送夥伴更輕鬆地享受智慧電動機車與電池交換網路。Gogoro Network電池交換系統和電動機車的安全性已得到了充分驗證，並深受非銀行金融公司（NBFC），如Kotak Prime的認同與支持。外送夥伴將引領這一變革，落實智慧、安全的電動化交通。

三家公司將為外送夥伴提供更優惠的貸款方案與電池交換服務，輕鬆選擇永續的移動方式，完成最後一哩配送。充電型電動運具必須設立專用充電車位、同時耗費等待充電時間，將降低外送夥伴的服務時間與收入；相較之下，Gogoro的電池交換系統與智慧電動機車提供更安全、可靠、即時方便的能源補充服務。

Zomato旗下擁有30萬名外送夥伴，是印度首屈一指的美食訂餐、配送及餐廳訂位平台，更是唯一承諾遵守國際氣候組織（The Climate Group）全球交通載具電動化倡議（EV100）的美食外送服務商，承諾2030年達成外送車隊完全電動化。為此，Zomato帶頭將創新的電動化移動解決方案導入外送業，率先採用 Gogoro電池交換系統與智慧電動機車。

Zomato美食外送營運長Mohit Sardana指出，電動機車擁有實惠、可靠且便利的電池交換能源補充模式，能夠協助外送夥伴提升配送效率、增加收入，同時能減少空氣污染。我們對於此次攜手Gogoro與Kotak，感到非常高興。

Kotak Mahindra Prime Limited是印度第四大銀行塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank）的車輛租賃分公司，致力為永續移動提供更便利的貸款條件，並將充分運用Gogoro智慧電動機車獨特的安全功能來滿足營運管理，如百分之百用戶身分驗證，車輛將很難被偷竊；以及暫時鎖定電池交換功能，有效遏止帳款拖欠。

Kotak Mahindra Prime Limited董事總經理暨執行長Vyomesh Kapasi表示，我們很高興與Gogoro和Zomato合作，進一步推動印度電動二輪車的普及。永續交通和普惠金融更是關鍵，讓Zomato的外送夥伴可以使用Gogoro智慧電動機車與電池交換系統。