位於高雄鳳山牛稠埔的全國最大儲能電場案，緊鄰住宅區，引發地方憂心安全問題。高市府今（28）日證實該案喊卡，考量當地人口稠密及未來區域經濟發展等因素，將請業者另尋他地，經發局會積極協助。不過，主導該案的三地集團聞訊後錯愕說，尚未收到公文。

鎮北里里長趙志成今早代表65位里長及該案周邊6000多位里民向高市府經發局遞交聯合建議書，訴求撤案遷址。經發局長廖泰翔強調，市府與市民站在一起，一定要兼顧生活以及發展，持續往雙贏方向前進。

然而，今天下午高雄市政會議火速通過「高雄市都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置併網型儲能系統認定為必要公共服務設施審查要點」，廖泰翔說明，該要點確立地方政府為主管機關，包含經發、都發、消防局等來進行相關審認程序，並且須距離住宅區超過30公尺，以加強對居民和住戶的保障。

針對鳳山牛稠埔儲能廠案，廖泰翔指出，據本要點考量當地的人口稠密性及未來區域經濟發展的因素，本案不符合審查要點的相關規定，將請業者另覓他地，經發局會積極地來做協助，後續會依居民意見來進行整體性的規畫，創造生活和產業的雙贏。

對此，三地集團則錯愕說，目前尚未收到任何高市府的公文、訊息通知，內部將再研議該後續如何進行，雖未確定會撤離現址，但會同步辦理備案，尋覓其他合適土地，不過找土地有一定難度，需要政府加以協助。廖泰翔則回應，這是剛經過市政會議通過的要點，後續會再告知業者。