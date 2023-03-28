香港民意研究所今日公布最新調查結果，顯示在兩岸三地政府信任程度方面，受訪者對香港特區政府、北京中央政府及台灣政府的信任淨值分別為正24、正26及負37個百分點。對比7個月前，港人對台灣政府的信任淨值顯著下跌14個百分點，並創2008年2月以來新低。

民研於2月初，訪問1017名香港居民。調查顯示各有53％被訪市民表示信任香港特區政府及北京中央政府，創2017年11月和2009年12月以來新高。信任香港特區政府及北京中央政府程度整體上介於「一半半」及「幾信任」之間，而信任台灣政府程度則接近「幾不信任」。

信心指標方面，72％市民表示對中國大陸前途有信心，淨值為正49個百分點，創2012年12月以來新高。另一方面，分別有61％和62％市民表示對香港前途和一國兩制有信心，淨值分別為正28和正29個百分點，兩者分別創2011年6月和3月以來新高。