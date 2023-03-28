23歲大陸女星劉浩存長相清秀甜美，還未正式出道就接連拍了名導張藝謀2部大片，被封為最新一代的「謀女郎」，曾在金雞百花電影獎典禮閉幕式演唱〈送你一朵小紅花〉，卻有大陸網友挖出她的黑歷史，過去她的父母曾害一名7歲女孩癱瘓，遭一面倒狂罵。近日劉浩存曬出照片卻被網友發現長相疑似有些變化，引起網友熱議。

近日劉浩存在微博更新近況，長相似乎有了變化，臉型從圓臉變成鵝蛋臉，外型成熟了許多，乍看認不出來，這讓不少網友猜測劉浩存是整容了才看起來不同，紛紛表示「下巴弄的太長了吧」、「鼻子怎麼也變塌了」、「墊下巴，藝人老操作了」、「我看她的下巴頂多是打個玻尿酸填了個尖，這年頭這都不算整容了……」、「她微調了啊，你們都不知道嗎」、「以前也才七八十斤，一看就是做了下巴和眼皮」，有人認為她和大陸女星章子怡越長越像，粉絲表示這可能是修圖或是瘦了等原因，「P圖的原因吧，是不是一不小心瘦臉推多了」、「換個妝容而已啊」、「瘦下來會有這種效果，臉上的膠原蛋白少了，就包不住骨頭了」。

有網友認為劉浩存看起來不一樣了。（圖／翻攝劉浩存工作室微博）

劉浩存主演電影《龍馬精神》即將於4月7日上映，與成龍、郭麒麟共同演出，戲中劉浩存和成龍飾演父女，花絮中成龍提到有一場戲哭不出來，現場太吵雜影響情緒，劉浩存立刻上前盯著成龍，經過兩人的眼神交流後，成龍直呼心裡非常感動，對劉浩存評價相當不錯。