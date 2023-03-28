狒狒之死成羅生門？「千字聲明」還原現場 獵人現身喊冤

東非狒狒在桃園歷經18天、40公里大逃亡後，27日總算在楊梅富岡一處民宅內「中槍落網」，未料卻是慘死獵槍之下，但因相關單位各說各話，導致整起追捕事件演變成槍殺狒狒羅生門案。對此，監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容深表關切，申請自動調查。

綜合媒體報導，狒狒遭獵人槍擊死亡後，該名獵人自稱是行政院農業委員會林務局新竹林區管理處的合法獵人，於接獲新竹縣政府農業處詢問可否加入圍捕後，自行加入搜捕，但桃園市政府及新竹縣政府均否認有委託情事，引發外界議論。

監察委員指出，狒狒屬保育類野生動物，獵捕需依野生動物保育法規定程序處理，但狒狒在圍捕過程中卻遭中槍死亡。從狒狒逃脫至遭捕捉身亡，各環節處理的權責機關為何？有無依相關規定及程序處理？

此外，查案監委要問，我國動物從進口至管理，相關法規有無未盡周延？面對動物危害移除之應變措施，公部門有無需加強之處？諸多疑義，將進行深入調查。