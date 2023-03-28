4月2日是台灣社工日，縣長楊文科28日公開表揚今年新竹縣8名績優社工，其中勵馨社會福利事業基金會新竹分事務所主任余琴雀和縣府社會處督導洪于婷，獲選衛福部全國社會工作專業人員績優人員，楊文科大讚2人是新竹縣推動社會福利的優秀人才，29日將接受衛福部表揚。

余琴雀在社會工作領域服務超過25年，曾在家扶中心、罕見疾病基金會到勵馨基金會等單位歷練，獲得衛福部資深敬業獎殊榮。

在勵馨服務9年的余琴雀說，在新竹工作期間關注家庭中遭受言語、精神暴力的女性，期望透過經濟、居住正義等方式，協助受暴婦女。

余琴雀分享勵馨近年推動家事商談服務，關注在離婚中受創的女性朋友，她觀察到新竹亦有高收入、從事科技業的家庭面臨離婚，且有數例是在孩童1、2歲時離異。

她說，近日就有1名2歲的孩子在母親離開家庭，父親要丟棄婚紗照時，自己去撿回婚紗照，意味著即使父母離異，仍永遠是他的父母。

縣府社會處社工督導洪于婷任職12年，在第一線陪伴支持遭受暴力對待的兒少與婦女，為他們爭取權益及資源的優良成果，獲選衛福部績優社工。

洪于婷說，社工流動率高，在接觸個案時，曾有孩子問她「你是我第幾個社工？」、「還是我叫你社工就好？」

她不諱言也曾遇低潮，或焦慮無助時，當自己或同仁服務個案出狀況，也曾萌生「一起退場」的念頭。不過也有曾服務過的失依少女，成為母親並有穩定的安全感，讓她感到很安慰。

洪于婷說，當社工和長期安置個案建立起穩定關係，孩子亦有安全依附，社工彷彿成為孩子的另一個家長，她也曾在母親節收到服務個案寫給她的卡片，讓她十分感動！