延續培養全球化跨領域專業金融人才之理念，元大期今年以「眾星期聚 放眼亞太」為核心主軸，招募「國際經紀」、「通路服務」、「槓桿業務」等領域人才，透過金融理論與實務應用一系列專業訓練課程，在高階主管及優秀經紀人的帶領下，將實務投資經驗與金融知識傳承，培養出具備「業務力、國際觀、專業度」的下一代跨領域金融人才，歡迎對加入龍頭期貨商有意願者踴躍投遞履歷！

元大期的人才培育績效已連續兩屆獲得金彝獎「傑出人才培育」團體獎，以及連續四屆的「期貨傑出人才」個人獎榮譽肯定，近年更積極打造安全溫暖的工作環境，於2021年取得ISO45001:2018職業安全衛生管理系統建置認證，更於今年獲頒勞動部永續報告公開職業健康與安全指標績優企業。

元大期指出，歷年與國內外多達10所大專院校進行產學合作，由高階主管親自授課傳遞期貨知識，並每年辦理校園實習活動，協助年輕學子養成職場硬實力及軟實力，亦提供實習表現優異的學生在畢業後可直接留任的機會；今年度為第五年舉辦「全國大專院校槓桿保證金模擬交易競賽」，期望透過攜手校園，幫助學生累積實務經驗，建構產學共好的正向循環。