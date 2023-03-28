韓國教育部28日發表聲明，強烈抗議日本政府審定通過淡化日據時期強制徵兵事實、主張獨島（日本稱竹島）主權的小學教科書一事，並要求日方立即採取措施予以糾正。

據韓聯社報導，相關聲明指出，日本文部科學省審定通過了根據以日本為中心史觀的小學社會教科書修訂版，韓國政府認為其歪曲歷史，對此深感失望。聲明指出，獨島從歷史上、地理上、國際法上都是韓國固有領土。韓方嚴正抗議日方再次審定通過主張獨島主權的教科書之舉，並敦促日本政府立即對此予以糾正。

聲明還指出，韓方對日方審定通過的教科書淡化日據時期強制徵兵問題，深表遺憾。為推動韓日關係面向未來發展，韓方要求日本政府立即撤回對韓國領土和歷史的不當主張。聲明稱，為糾正日方歪曲歷史的行為、侵犯領土主權的不當主張，韓國政府將對包括中小學生在內的全體國民，加強歷史教育和獨島知識教育。

日本文部科學省審定通過了2024年度小學教科書，其中部分社會教科書將「朝鮮（指日據時期的韓半島）男性被日軍強制徵兵」表述改為「（朝鮮男性）以士兵身份加入日軍，徵兵制度則在此後實施」，淡化徵兵的強制性。新版社會教科書還包括「獨島是日本固有領土，被韓國非法占據」的不當主張。