阿喜展現3秒落淚的精湛演技。（好看娛樂提供）

鍾欣凌演技碾壓眾人。（好看娛樂提供）

《綜藝大熱門》特別企劃「挑戰經典夯劇」黃尚禾（左起）、馬力歐、鍾欣凌、黃姵嘉、阿喜、顏正國。（好看娛樂提供）

由吳宗憲、陳漢典、Lulu主持的三立都會台《綜藝大熱門》，本周三（29日）播出特別企劃《跨世紀演員金頭腦冠軍賽》，演員群分成「婆媳CP組」鍾欣凌、黃姵嘉，「型男組」馬力歐、黃尚禾和「帥哥美女組」顏正國、阿喜。其中，顏正國與阿喜重現《那些年，我們一起追的女孩》經典橋段，顏正國一開場就對阿喜大喊 「可不可以放進去一下！」 嚇傻眾人，隨即阿喜也展現三秒落淚的演技，讓大家驚嘆。

吳宗憲說在早期港星對戲都不背劇本，只用簡單數字代替，透過後製配音，因此演員臉上表情和肢體張力很重要。因此這次特別讓6位演員分別挑戰《赤壁》、《俗女養成記》、《華燈初上》、《那些年，我們一起追的女孩》、《後宮甄嬛傳》等經典名劇之外，透過精湛演技來讓觀眾回味經典橋段。

榮獲三屆金鐘獎視后殊榮肯定的鍾欣凌，在節目中挑戰《後宮甄嬛傳》皇上駕崩片段與黑幫老大，讓吳宗憲直呼聯想到「侏羅紀公園」。《綜藝大熱門》於三立都會台每周一到周五晚上9點首播，中天綜合台每周一到周五晚上7點重播。