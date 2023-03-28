公視《國際橋牌社》外傳《和平歸來》以2003年台灣SARS疫情為故事背景，上周六播出第二集，驚見久違男團偶像「B.A.D」中的黃柏文（Danny）也參與演出，還在劇中重現勁歌熱舞，有網友驚嘆表示：「保養也太好了吧！」

Danny飾演一位靠爸族空降到醫院準備擔任內科總主治醫師的角色王明偉，在院內與長官關係良好、也很會拉攏與護理師們的關係，和女主角鍾瑶同為內科醫師，兩者為競爭關係。Danny這次是睽違18年再度出演電視劇，上一次演出是2005年的華視電視劇《我只在乎你》。

前男團偶像「B.A.D」的Danny (中)暌違18年再度參與電視劇《和平歸來》演出。（公視提供）

他在劇中登場第一幕，便是為一場市府活動獻上勁歌熱舞暖場。對此Danny笑稱自己大概已經超過20年沒表演這首過去的主打歌〈Oh! I〉，如果有任何凸槌的話，再請前團員們Ben跟Alex見諒。他在開拍前心情相當緊張，「雖然很久沒唱了，但真的很懷念，讓我一瞬間回想到以前在校園、跨年、現場演唱開心的感覺。」

Danny的現場表演舞蹈看似熟練，但他坦言自己本身不是筋骨很軟的人，可能因為從小喜歡練街舞，所以身體記憶都還在，「在劇中看起來都OK，但後來回去後全身酸痛了1、2天。」

劇中的王明偉醫師個性相當圓滑，很會與他人打好關係，Danny在詮釋這個角色時坦言相當不容易，「雖然王明偉表面看起來很有自信，其實他內心是有些許的自卑，在詮釋這方面的演出時真的不太容易，但還是希望演出來時能讓大家有這種感覺。」

這個角色在爆發院內感染、實施封院之際，就算爬窗也要選擇逃跑，成為眾人口中的落跑醫師。戲外身分是秀傳醫院小開的Danny認為：「我的認知這行為是人知常情，因為當人們遇到危險時，都會想要離開最危險的地方，當然也有很多人想當第一線戰士、做好自已的工作職責保護民眾，王明偉的舉動只是表現出一般人會做的決定。」