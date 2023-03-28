台北市捷運工程新店線20多年前的壓氣工程造成集體罹患潛水夫症，8名捷運工人提告求償並要求台北捷運局連帶賠償，台灣高等法院判決廠商新亞公司須各賠償8名工人35萬元，至於台北捷運局當年是行政機關非事業單位，免連帶賠償。可上訴

陳姓男子等人提起民事訴訟主張，新亞公司與青木公司聯合承攬台北捷運局發包之台北捷運新店線CH221標工程，青木公司將其中之隧道挖掘工程轉包給竹和公司、勗橋公司，他們分別受僱於竹和公司或勗橋公司。

陳男主張，該工程引進壓氣式新奧工法進行隧道挖掘工程，導致他們因從事異常壓力作業而罹患職業病、潛水夫病，且經勞動部職業疾病鑑定委員會鑑定確為職業病。

他們表示，聯合承攬商先與張姓男子在1997年1月29日達成協議，同意並已支付張70萬元賠償金，隔年與陳等8人協調結果，若經職業病鑑定委員會鑑定確為職業病，聯合承攬商同意比照與張男的協議結論給付70萬元，請求新亞公司及台北捷運局連帶賠償。

高院認為，當年調結果是以陳男等8人取得鑑定為職業病，作為聯合承攬商給付70萬元的條件，他們都已被認定罹患潛水減壓病，當然擁有依協議所約定之請求權，判決新亞公司與青木公司（聯合承攬商）依協議共同給付陳等8人各70萬元，且平均負擔各35萬元。

陳男等8人請求新亞公司各給付35萬元，高院認定為有理由，但台北捷運局在協議成立時是行政機關，並非適用勞動基準法，也非勞基法規定所指事業單位，況且陳等8人是約定請求新亞公司給付，台北捷運局免負連帶給付之責。