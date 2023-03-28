一隻東非狒狒在桃園一帶逃竄超過兩周，昨（27日）被捕獲，最後卻因傷勢過重不幸身亡。對此，開槍的林姓獵人發布千字聲明，指稱自己是「受人指示」才會開槍。不過眾鄉民看完後卻直搖頭，認為他連下達命令的人是誰都不確定就開槍，直說「注定要背鍋了」。

林姓獵人的聲明文指出，當他抵達現場時，已有桃園市政府農業局的人員、六福村的獸醫等人，由於大家都著便服，難以辨認身分，不過林姓獵人有表明自己的工作是做「外來種移除」，也有告知攜帶自製獵槍，強調：「一開下去可能就沒辦法了」。

林姓獵人和現場人員一同作業近4小時，約莫下午3時20分左右，有自稱是農業局的人向他下令開槍，直到進警局做筆錄時，他才知道下令者為六福村的獸醫，林姓獵人也還原情況，當時他身旁的工作人員拿來木頭，他丟擲後仍不見狒狒有反應，接著才用光照明，結果狒狒突然發出吼叫，並跳上屋頂準備逃竄，這時該名工作人員表示麻醉針已用罄，並向獵人說：「你就開槍啦！」

對於狒狒中槍身亡，林姓獵人深感遺憾，強調自己是收到指令行事，且由於現場人員眾多，受到圍捕的狒狒性情兇猛，擔心其他人會受傷，才會聽命擊發獵槍。

這份聲明曝光後，在PTT上引發熱議，鄉民紛紛留言，「所以看起來現場指揮超混亂，誰是誰都不曉得」、「都不知道誰叫你開就開槍」、「這聲明基本就是全責了」、「說是獸醫叫你開槍的，那要保證有佐證哦，否則這鍋你背定了」、「不管真相如何，獵人注定要背鍋了，裡面最沒話語權又是開槍的」、「沒有錄影、錄音的證據下還是自己扛責任吧」。