身懷少林武功及陳氏太極拳法的黃琬婷，舉手投足間散發著仙氣。（莊哲權攝）

身懷少林武功及陳氏太極拳法的黃琬婷，舉手投足間散發著仙氣。（莊哲權攝）

身懷少林武功及陳氏太極拳法的黃琬婷，舉手投足間散發著仙氣。（莊哲權攝）

女人40一枝花的美魔女黃琬婷，一身勁裝打扮，今天在台東著名景點小白屋前小露拳腳，除了扎實的基本功以外，還散發著仙氣，展現英氣十足的俠女風；她說，因為愛上台東的藍天碧海及慢生活步調，加上男友在台東當職業軍人，因此兩年前為愛東漂，目前在台東推動樂齡健身教學。

黃琬婷是高雄人，27歲時到香港工作，並在香港大學進修中藥醫學，她說，由於自身免疫系統不好，常要掛急診，希望藉由運動來改善，加上對功夫電影的憧憬，因緣際會下向1位少林武僧拜師學藝，從此投入武術世界，光是練基本功就吃足苦頭，常常邊練邊哭，身上滿是淤青。

黃琬婷除了學少林功夫外家拳法，也學了屬於內功心法的八段錦、易筋經，2017年因為父親重病只好返台定居，為了不想中斷武術，又跟台南的吳木村學了陳氏太極拳，參加大陸、香港、台灣各項比賽，獲獎無數，也拿到教練、裁判、指導員等多項專業國際證照。

黃琬婷說，兩年前剛搬到台東，在部立台東醫院服務時，發現來就醫的幾乎都是老人，他們可能子女都不在身旁，又缺乏照顧自己的能力，為了讓這些銀髮族在年老時活得有尊嚴，也讓子女無後顧之憂，目前在縣府社會處長青學苑樂齡大學，結合她最愛的傳統少林功夫、太極拳及肌力健身開課教學，希望有更多老人家出來運動。