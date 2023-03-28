號稱全球第一家「區塊鏈資產保險平台」的「EXP ASSET」集團，以投資虛擬貨幣名義，宣稱「120天就能獲得20％利潤」，自2018年起至2019年9月間在台吸金，至少上百人受騙，損失數千萬元，被害人成自救會向檢調提告，台北地檢署28日指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索，約談該集團亞太區「陳老師」陳姓負責人、號稱「華爾街金童」的台灣區毛姓女負責人4人到案，全案朝銀行法、詐欺罪偵辦。

「EXP ASSET」2017年以資本額25萬英鎊（約新台幣920萬元）在英國註冊成立，後來轉到加勒比海的尼維斯，最後將總部設在波蘭華沙，主要經營「數字貨幣探勘開採實體業」（俗稱挖礦）、數字貨幣及外匯交易，號稱為全球第一家區塊鏈資產保險平台，實際上投資人懷疑集團在全球從事不法吸金。

「EXP ASSET」亞太區陳姓負責人、台灣區毛姓女負責人，自2018年起在台打著「120天就能獲得20％利潤」噱頭，並結合多層次傳銷，在台四處招募會員，EXP集團獎金分為「靜態投資」與「動態投資」，靜態是投資人可投入100美元至100萬美元不等，以120天為單位，投資100美元，120天後連本帶利可回收120美元，獲利2成比銀行定存還好；而動態投資如同多層次傳銷，拉朋友當下線可抽成，此外，上線還可抽下線5％以上的獎金。

自稱「華爾街金童」的毛女，號稱是美國紐約大學財務金融及經濟學雙碩士，還曾就讀美國加州大學金融商業法學院博士班，擁有金融分析師等證照和金融機構資深經歷，同時還是美國某律師事務所合夥人，以及資產管理公司執行長等多重身分。

毛女在多家五星級大飯店舉行投資說明會，宣稱帶領她的團隊到波蘭實際考察，還與波蘭EXP總裁派翠克．克魯賓斯基親自見面，藉此取信投資人。

2019年8月間，EXP集團突然發布遭駭訊息後隨即停止運作，導致台灣投資人損失慘重，被害投資人並組成自救會向檢調提告，自救會指控涉嫌不法吸金的毛女，還化身慈善家，捐贈百萬復康巴士給退輔會榮家。