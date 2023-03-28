金鐘影帝屈中恆於90年代初期，陸續為劉德華、梁朝偉、張國榮等人的香港電影配音，因此被稱為男神分「聲」，而主持、演戲還能作詞作曲的唐從聖，則是用聲音為動畫片《史瑞克》裡的驢子和《冰原歷險記》中講話有點欠扁又大舌頭的喜德配音。2人近日在鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》變聲，屈中恆隨興變聲為梁朝偉時的正經八百語氣，讓人直呼「聲音很帥」，唐從聖則是讓節目宛如變成《史瑞克》動畫。

屈中恆則回憶，配音時為了讓情緒到位，除了不能拍桌之外，都會跟著劇中的角色「比手劃腳」，「比如說戲中的角色要指著女朋友大罵，我們配音時也會照著這樣做」，主持人王琄聽了追問：「那拍吻戲的時候呢？」唐從聖開玩笑的問：「要找Vicky姐配合嗎？」只見屈中恆故作無奈的說：「我很想啊，但一般吻戲是不用出聲音的，現實生活中有人接吻一直『啾、啾、啾』的嗎？」語畢就讓現場笑成一團。

唐從聖回憶在配《史瑞克》當中的驢子時，因為是個憨憨、很可愛的角色，「我就問聲音導演說，我可不可以有一點台灣國語、有點沙啞的聲音來配，幫角色做一個小小的設計」，因為這個神來一筆的念頭，讓唐從聖順利進入配音的領域。在配聲《冰原歷險記》的喜德時，唐從聖同樣發揮創意，以大舌頭外加「漏風」的呈現，幫角色注入不同的喜感，「我是全球唯一的大舌頭喜德」。更多精彩內容請鎖定4月1日周六下午4點於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出的《誰來演戲之圓桌對談》。