蘆洲1處35年的社區於2021年被認定為海砂屋，社區住戶凝聚共識啟動重建，新北市住都中心去年11月與社區簽約後，協助向新北市府提出劃定更新地區，而新北市府都市更新處已於2023年3月22日公告實施，不僅同意比例從80％降低至50％，更享有時程獎勵，將加速都更程序。

蘆洲長安街路段共有3處海砂屋，其中1處海砂屋社區已由新北市府協助於108年公告劃定更新地區，1處自行整合重建中，而本處於2021年經由新北市府「挺安全方案」鑑定為海砂屋後，由新北住都中心進場輔導整合。

新北市城鄉局長黃國峰指出，該處約3棟各5層樓高的老舊建物，共約60戶住戶，目前現況為天花板水泥塊掉落。新北市住都中心去年與社區簽約後，除向新北市府提議劃定更新地區，也協助社區籌組更新會，未來將提供一條龍的專案管理服務，協助住戶加速更新的進度。

新北市府針對海砂屋、具急迫性的危險建築物辦理更新重建，可透過迅行劃定更新地區，降低同意比率從原本80％降為50％，且自2019年5月15日起，10年內享有較高的時程獎勵，前5年更新案報核可獲得基準容積10％、後5年為基準容積5％的容積獎勵。

黃國峰說，劃定更新地區只是都更重建的第一步，目前市府已提供多元都更方式協助海砂屋重建，蘆洲區目前已有26件多元都更案，為加速推動都更，協助民眾建立安全居住環境，也於去年推出防災2.0都更專案計畫，以簡化行政程序並提供明確的獎勵措施及稅捐補貼，讓民眾早日脫離危險家園。