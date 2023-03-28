桃園市石門水庫園區4月1日起恢復人工收費，桃園市觀光旅遊局指出，疫情解封後觀光人潮爆增，造成石門水庫壅塞問題，市府各單位已積極協調園區內外交通動線，市府積極協調相關局處做好因應措施，提出交通改善方案，以提升車流紓解效率改善離場尖峰時段壅塞現象。

觀旅局表示，今年元旦及農曆春節造成石門水庫出園壅塞引發民怨，市府積極協調相關局處做好因應措施，提出交通改善方案，以提升車流紓解效率改善離場尖峰時段壅塞現象。

石門水庫4月起採人工收費，桃市觀旅局稱未來將朝綠色觀光發展。（呂筱蟬攝）

而石門水庫也在今年4月1日起先行以人工收費方式接手管理，市府積極協調收費方式維持既有相關規定，有關水庫周邊七鄉鎮居民入園免費方式，以車內人員於管制口出示身分證明文件方式辦理。

觀旅局也說，與北區水資源局也在3月17日雙方局長視察十一份觀光文化園區、石門水庫坪林收費站並於環翠樓交換意見，會中觀旅局長周柏吟也對於觀光提出許多想法，包含改善園區內動線配置，以解決假日尖峰交通壅塞問題；建議評估水上交通或水上觀光方案，爭取與北水局共同合作提升水上觀光服務品質；未來在解決當前問題的前提下，仍正面看待雙方共同推動園區智慧人本、綠色觀光等共同目標。

觀旅局也說，石門水庫短期雖然有重大工程要進行，將持續與體育局合作導入運動觀光，規劃打造石門周邊低碳生活圈，未來預計導入各式戶外活動、鐵人三項賽事外，另外針對親子族群也將安排一系列的健康活動，透過運動鏈結在地觀光產業讓石門水庫觀光能與永續多元發展。