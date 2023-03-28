嘉義市警察局與吳鳳科技大學、想飛資訊有限公司共同開發「嘉e智能巡線決策系統」，應用在員警巡邏路線、勤務規畫上，透過大數據、AI技術應用，可每天針對交通治安熱點情況，即時調整巡邏路線，讓有限警力做最有效發揮，這套產官學合作的先進系統也在全台104件參賽作品中脫穎而出，獲2023智慧城市創新應用獎項肯定。

目前市警局在2023智慧城市展展出「嘉e智能巡線決策系統」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今嘉義市警察局局長陳炯旭代表北上領取優勝獎，受獎時指出，「嘉e智能巡線決策系統」是全台首創，主要是以數據驅動決策，將大數據、AI技術應用在巡邏路線規畫決策上，透過警政大數據整合分析，洞察高風險熱時熱點等關鍵資訊，再運用AI資料建模，開發決策模型，用客觀數據、循證決策的科學方法來輔助勤務規畫，並由系統規畫最佳巡線，可大幅提升決策的精準度，改善過去缺乏科學數據，僅靠經驗法則、人工判斷的決策方式。

陳炯旭說，這套系統去年下半年正式上線後，讓巡線規畫可以即時反映民眾的需求與治安交通現況，將有限警力用在刀口上，精準執法，維護治安與交通安全，特別是這套系統也是全台唯一產官學合作開發的警政系統，嘉市警方結合在地產業資源，是公私協力、互創雙贏的成功典範。

嘉義市警局資訊科長曾紀秀表示，巡邏路線每天都要重新排班、規畫，「嘉e智能巡線決策系統」的演算方式可規畫最佳路線，相較過去沒有即時交通治安等數據，只能靠經驗判斷或數日、數月後的報表再來調整更有效率，且現在因數據都是即時更新，可視案件、交通狀況快速調整路線或巡邏點的頻率比重，更貼近真實狀況。

曾紀秀說，目前市警局也在2023智慧城市展展出這套系統，今天已有來自日本、多倫多等國外來賓、觀員共200多人實地了解系統的運用，未來3天的展覽也有許多警察單位預約要交流、了解，展出創新成果之餘，也把嘉義市行銷出去。

市警局強調，嘉義市是安全、幸福的城市，也是智慧的城市，嘉義市近年來領先全國創建各項創新作為，將物聯網、行動運算、大數據、AI等智慧科技大量運用在警政治理、交通偵防等領域，守護城市安全，不但民眾有感看得見，民調屢創新高，更屢獲各類大獎的肯定。