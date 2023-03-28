人與人之間的相處上難免會發生爭吵，但如果對一個人失望時，態度就會180度大轉變，變得很冷漠，對此《星座好朋友》運勢專欄分享12星座冷漠原因，其中雙子座被忽略優點且一直不斷被說缺點時，就會不再付出熱情；巨蟹座如果真心對對方好，卻換來冷處理時，會直接轉為冷漠；雙魚座則是當變冷淡時，代表在為一件事賭氣。

▍牡羊座：自己想太多

牡羊座有時會突然心情低落，而且不想說話也不想動。別人問起，也不知道該怎樣回答。有可能是因為突然看到訊息的一句話，很多事情不需要理由，也沒有理由。當想要沉澱自己，就會異常冷漠。

▍金牛座：一直在壓抑

金牛座很壓抑，也經常被人誤解，他們希望別人能了解自己的心事，當一次又一次的失望，且找不到方向時，就會習慣性把自己封閉起來。

▍雙子座：優點被忽略

雙子座的個性其實有點固執和小孩子氣。他們會拿出最好的一面表現，當對方總是忽略他們的優點，且一直不斷的被說缺點時，就會瞬間冷掉，不想再付出自己的熱情。

▍巨蟹座：好心沒好報

巨蟹座雖容易喜歡一個人，但很難愛上一個人，如果他們確定自己愛上對方，真心對對方好，卻換來冷處理，這時他們就會對對方直接轉為冷漠。

▍獅子座：冷暖自己知道

獅子座總是以強勢的方式來掩飾自己的弱點。其實，他們什麼都在乎，也很容易受傷。獅子座很難對一個人冷漠，除非是好心被人踐踏，把他們的付出當糞土。

▍處女座：找不到快樂的理由

處女座愛說狠話。當他們轉身走後，多麼希望對方能追上來緊緊抱住，哪怕說一句，我需要你！都有可能讓他們回頭。當他們再也找不到相處時的快樂，態度就會變得很冷淡。

▍天秤座：愛得太卑微

天秤座在一段感情中，如認為對方的付出和他們不對等，為了雙方平衡，他們就會表現冷淡，便會試圖回收一些付出。

▍天蠍座：演技欺騙自己

天蠍座疑心重，甚至會連自己都不相信，更不用說別人了，他們悲傷來的快，去的也快，為了讓自己不沉浸在失落和悲傷裡，他們冷漠並不是為了欺騙別人，只是為了欺騙自己。

▍射手座：快撐不下去

射手座很少在別人面前訴苦或哭泣，但內心其實是非常難受的，當他們非常冷漠時，可能是真的撐不住了，因他們希望自己在別人心目中，是不給人負擔的朋友。

▍摩羯座：雙面人的表現

自尊是摩羯座的全部，他們的冷漠也是一種偽裝，不過和天蠍座不一樣的是，為了要顧及自己的地位和面子，對外冷內熱的他們來說，冷漠本來就是一張面具。

▍水瓶座：孤獨成癮

水瓶座總是忽冷忽熱、讓人難以理解。如想他們一直保持溫度，那是一件很困難的事情，但也不能夠太熱情的對待他們。水瓶座知道自己的古怪之處，久而久之就認為其實獨自一人也滿不錯的。

▍雙魚座：賭氣中

雙魚座很容易糾結，吃醋時不愛說話，也不會明講。只會一個人生悶氣、不給好臉色看，當他們冷淡，就代表有什麼事情正在賭氣。