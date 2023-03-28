「嘉義市區鐵路高架化計畫」從2017年開始推動，交通部鐵道局今（28）日表示，整個計畫到上月28日為止工程進度是51.42％；該計畫又包括嘉義高架車站、嘉北高架車站及新設北回歸線車站等3個車站，由於車站標是最後才發包，去年1月25日才開工，預計2025年底啟用，鐵道局表示到昨日為止車站標實際進度是2.73％。

「嘉義計畫」北起牛稠溪北側台鐵縱貫線K291＋737處，向南經嘉北站K294＋070、嘉義站K296＋494及北回歸線站K300＋495，銜接嘉義水上車輛基地，全長10.9公里。整個「嘉義計畫」經費是238.98億元。

交通部鐵道局中部工程處段長劉中仁表示，新的嘉義車站將保留及再利用日據時期設立的嘉義舊站（1902年）、林鐵（1912年）月台、舊軌道、鐵道倉庫等設施，車站主體則改建為高架車站，成為新舊共存的都市門戶特色。

劉中仁表示，嘉義車站是台灣第一座三鐵（台鐵、林鐵、糖鐵）共站的車站，以及早期台灣糖鐵等三鐵共站的嘉義站，第一代的舊車站將變成入口，第三代的嘉義高架車站主站體將結合「阿里山五景」日出、雲海、晚霞、森林、鐵道等意象，華麗變身。去年年底嘉義車站已經完成站區路線切換，新設客車留置線已配合啟用，後續將拆除舊客車留置線，以推展新建嘉義車站工程。

北回歸線站2002年廢止使用，但因之後周邊開始發展，此次「嘉義計畫」中也重新復站，並與「嘉油鐵馬道」串聯，預計將成為漫遊該區的最佳出發點。

嘉北車站是地面3層的高架車站，最上層月台層，第二層車站大廳，地面層是進站及商業空間，第二層將預留天橋銜接周邊公園、商業及醫院建築設施。