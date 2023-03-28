歷史性一刻！馬英九進中山陵墓室 向國父棺木行三鞠躬禮

前總統馬英九27日抵陸展開祭祖交流之旅，今(28日)赴南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥，振興中華」，並寫下民國紀年「百十二」。國民黨戰將羅智強強調，馬英九在中外媒體面前高喊「中華民國」，反嗆一直叫囂馬英九不敢說中華民國的民進黨們，會不會覺得臉很痛？

羅智強在臉書發文表示，馬英九前總統在南京中山陵發表講話，在中外媒體面前高喊「中華民國」。馬前總統指出，國父孫中山1911年推翻滿清，終結中國4000多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國。他除提出「和平奮鬥、振興中華」，並呼籲兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。

「這就是，中華民國的，馬英九總統！」羅智強反嗆：一直叫囂馬英九不敢說中華民國的民進黨們，會不會覺得臉很痛？

網友表示「馬總統真棒，兩岸和平共處，避免戰爭，百姓安居樂業」、「民進黨只會嘴砲，實質沒做什麼愛台灣的事，誣衊造謠就能得政權」、「民進黨必須學著」、「事實勝於雄辯，永遠的小馬哥」、「馬總統真是多才多藝，毛筆字寫得真好，也是一位好領袖」、「這臉打得是啪啪的響呀！民進黨」、「民進黨臉皮厚又調皮，不會在乎的，同志仍需努力」、「在那一霎那之間對馬總統無限的欽佩」、「看了真的很感動！」