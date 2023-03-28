新北新莊中華路一段昨（27）日有民眾發現有輛BMW轎車竟直接違停在人行道上，擋風玻璃上更貼著「立法院委員專用停車證」，還被眼尖網友發現疑似是新北市議員王威元父親的座車；對此新莊警分局表示該車違規事實明確，將開出600元至1200元的罰單，王威元也替父親致歉，表示會配合警方開單告發、繳交罰鍰。

據了解，有民眾在27日中午12時經過中華路一段某家宴會館前，結果發現這輛黑色的BMW轎車竟直接違停到人行道上，擋風玻璃上還貼著「110年度立法院委員專用停車證」，民眾見狀立刻拍照並上網分享，更發文諷刺「立委證=安心停車證？」、「有錢開雙B沒錢付車資？」。

新莊警分局表示，本案並未接收到報案，是警方在網路巡邏時發現介入處理，發現該車違規事實明確，將依《道路交通管理處罰條例》舉發，處600元以上、1200元以下罰鍰，呼籲民眾應遵守交通規則，切勿貪圖一時方便而違規停車，以免觸法。

對此王威元表示，當天違停車輛，確實是自己爸爸的車，也是他所駕駛，當時因為參加聚會，找不到停車位，才會臨停在路旁，造成用路人不便、影響交通，將會進一步來檢討，同時也深感抱歉，另外針對違規部分，將配合警方開單告發、繳交罰鍰。