最壞的時代，往往也是最好的時代，歷經疫情的洗禮後，如何提升「身體的抗病能力」及「財務的抗震能力」需要更積極的作為，中壽建議，每個人更應關注健康的生活方式，包括適當運動、均衡飲食、充足睡眠等，並定期接種疫苗及健康檢查，這些都有助於提高免疫力和身體素質。而「提升財務的抗震能力」，在醫療保障上可多關注醫療趨勢、醫材選擇等，並定期檢視保單，用可預估的保險費來因應不可預估的醫療費，並可考慮用「中國人壽健康樂活醫療終身保險」為家人提升更全面的醫療保障，一次購足更安心。

「中國人壽健康樂活醫療終身保險」產品是因應醫療趨勢及民眾需求而生的升級版保障，提供終身「住院日額保障、手術1499項、特定處置166項、創傷縫合處置」等多元保障；再加上「8項特定醫材補助保險金、5項特定傷病保障關懷保險金、34項重大手術慰問保險金」的升級保障，以及「加護病房或燒燙傷病房住院日額保險金、住院手術看護保險金」，讓醫療保障範圍更廣泛、更全面；且享有至100歲的終身保障，高齡持續享有醫療保障，減輕醫療費用的支出。