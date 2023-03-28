由於5家業者為台灣IC設計指標性廠商，各家業者均點出人才是當下產業面臨最即刻的挑戰，當然，也希望政府對於IC設計產業可以有更多的「關愛」，讓台灣IC設計變成是一個幫助台灣經濟正循環得產業。

聯發科執行副總經理顧大為表示，半導體設計是產業升級很重要的一環，以數據來說，全台灣綜計IC設計產業營收為400億美金，若以獲利20%來推估，獲利約80億美金，台灣IC設計產業規模為全球第二，但位居第一名的美國，其國家對半導體業者的補貼金額比台灣獲利金額還要大，且持續來在投入中，這次透過「台灣IC設計產業政策白皮書」的發布，期望政府可以對產業有更多的幫助，絕對不是針對單一公司的立場，而是期望整體產業可以持續穩定發展，扮演台灣的核心產業。

瑞昱半導體副總經理暨發言人黃依瑋強調，半導體產業真的是所有產業的核心，他談到，「以往有人來面試確實有說我是來賣肝的」，只是IC設計真的不是要員工來賣肝，但往往在一個項目晶片設計時，確實一周7天都都可以看到IC設計有工程師在加班，導致「有意無意的賣肝」。政府好比是一個設計師，可以制定一個大方向，若就獎勵生育來說，也要20年後才看的到成效，略顯緩不濟急，故短期人才的增加，無非就是兩大方向，即吸引外來人才，以及人才在哪就去哪設點，像是美國就很積極吸引全球各國的人才進駐，相信台灣絕對也有本錢吸引外來人才，故半導體人才荒短期有解一定要政府出手。

群聯執行長潘建成表示，近年來台灣IC設計人才不足是問題的嚴重，應該積極解決，如果不行，就應該吸引海外人才進來台灣工作，或是就是到外面去設立研發中心，以前者說，2023年後要來台灣唸書的外籍生數量會大幅減少，主要是因父母不安心。後者部分，廠商都面臨被客戶要求要在海外建立基地，只是這個也有當地的問題，且不是廠商可以處理的。他也透露，群聯正考慮研發移到馬來西亞。

奇景執行長吳炳昌表示，台灣IC設計不僅人才不夠，培養人才得人才也不夠，這是必須積極解決的問題。他半導體是現在全球地緣政治得焦點，往往一般人談到半導體只想到台積電(2330)，但是半導體不只有台積電，台積電必須透過IC設計才可以和消費者溝通，期望政府可以在人才補貼、吸引外來人才上給予援助，讓台灣IC設計是一個幫助台灣經濟正循環得產業。

聯詠副總經理陳聰敏談到，政府應該將對的資源放在對的地方，這幾年確實培養IC設計的師資越來越少，故建議政府可以從教學人才的增加，以及外籍人才的吸引來切入問題點。他也說到，台灣IC設計業者其實在各個領域都投入非常多的資源，期望政府可以從國家整體的戰略位置來看，更有效的支持台灣IC設計業。