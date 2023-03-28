台中市第一警分局自3月13日起連續2周執行「行人正義大執法」專案，取締「車輛不停讓行人，維護行人安全，共取締917件違規。警方今天表示，以「台灣大道、三民路口」及「台灣大道、中華路口」等2處路口取締件數均破百件為最多，並提醒民眾，自3月31日起將由開罰新台幣1200元提高至3600元。

台中第一警分局3月13日至26日連續2周執行「行人正義大執法」專案，針對中區及西區轄區內的機關、學校、市場、百貨公司、風景區及醫院等附近重要路口，加強取締車輛不暫停讓行人案件，共取締違規917件，取締強度及成效為各分局最高。

台中第一警分局執行「行人正義大執法」專案，2周取締「車輛不停讓行人」違規近千件。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

第一分局交通組組長曾麗玉表示，經執法統計，以「台灣大道、三民路口」及「台灣大道、中華路口」這2處路口取締違規件各為102件及100件為最多，因中華路夜市、第二市場周邊人潮多，「車不讓人」違規也多；另外，市民廣場、審計新村等周邊，因部分無號誌路口，違規行為也不少。

曾麗玉呼籲，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，遇有行人穿越路口時，汽、機車都應停讓行人，必須在行人穿越道前先「完全停止」，注意車前狀況，並停讓在距行人3公尺（約一個車道寬度），待無行人才可通行。

警一分局分局長吳燕山提醒，「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」已完成修法，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過等的罰則將自3月31日起提高，由處罰新台幣1200元將提高至3600元；行人違規也提高為處罰500元。