洛杉磯天使隊球星大谷翔平新球季的年薪為3000萬美元，改寫薪資仲裁球員的最高紀錄，外界估算大谷的價值應該是年薪7000萬美元，考量大聯盟各球團的財務狀況，一般認為5000萬美元「起薪」較為合適。同時美國媒體指出，大谷翔平今年的收入就已經是7000萬美元了，相當於新台幣21.3億，或是日圓91.7億！

根據《Sportico》報導，大谷翔平今年薪水3000萬美元，代言收入高達4000萬美元，成為大聯盟最高收入的球員。其次是紐約大都會投手薛爾瑟（Max Scherzer）以及韋蘭德（Justin Verlander），洋基外野手賈吉（Aaron Judge）。

薛爾瑟年收入6030萬美元（年薪4333萬美元）、韋蘭德4430萬美元（年薪4333萬美元）、賈吉4400萬美元（年薪4000萬美元）。

相較之下，大谷翔平的代言收入極為誇張，被比擬為「頂級足球明星」「頂級籃球明星」的等級。雖然大聯盟還有幾位比大谷高薪的球員，實際上歷來已沒有球員的單季收入能夠追上他。此外大谷的IG粉絲達到530萬，也是史上棒球員最多的。

在大谷今年人氣進一步爆發之前，洛杉磯媒體早就分析過，大谷因為來自經濟市場龐大的日本，就算他只是一般明星球員等級，代言收入也會相當豐厚，這是眾多美國本土球星、中南美球星都不具備的優渥條件。