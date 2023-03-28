缺鐵是許多人，特別是女性常會面臨的問題，對此，台大生物產業學系講師洪泰雄表示，當人體缺鐵的時候，紅血球數量減少，血紅素、肌紅蛋白製造也會受影響，進而影響到身體各種功能，因此若想補充鐵質，平時可從紅肉、豆類、穀物、綠色蔬菜、堅果與種子等5類食物攝取營養素。

洪泰雄在臉書粉專發文指出，鐵是人體內非常重要的礦物質，它與血清素和多巴胺有關聯，是因為鐵是製造這些神經傳遞物質所必需的一種元素。具體而言，鐵是血紅素和肌紅蛋白的主要組成成分，這些蛋白質負責將氧氣運輸到身體各個組織和器官中。當身體缺乏鐵時，紅血球數量減少，血紅素和肌紅蛋白的製造也會受到影響，進而影響到身體的各種功能，包括心臟、肌肉和神經系統。

洪泰雄解釋，血清素和多巴胺都是神經傳遞物質，對身體有重要的作用，前者在身體中扮演著調節情緒、睡眠、食慾、記憶和學習等方面的重要角色；此外，血清素還可以調節腸道運動，維持腸道的正常運作。至於多巴胺則與情緒、激勵、動機、獎賞、運動、免疫和疼痛調節有關。

洪泰雄表示，正常水平的血清素和多巴胺可以幫助維持身體的正常功能和情緒健康；反之則可能會衍生出多種疾病，例如憂鬱症、焦慮症、注意力不足過動症、帕金森氏症等，建議透過均衡飲食、運動和正確的睡眠來維護身體健康。

【5大類含鐵食物】

▍紅肉：牛肉、豬肉及羊肉等

▍豆類：黑豆、豆腐及豆漿等

▍穀物：燕麥、小麥胚芽及糙米等

▍綠葉蔬菜：菠菜、芹菜及蘆筍等

▍堅果及種子：南瓜子、葵花子、杏仁及核桃等