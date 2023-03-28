白飯久放變得「黏黏的」吃下肚恐怕會中毒！台灣即將迎來悶熱的夏季，許多食物無法在室溫下保存，包括「白飯」也要小心變質，就有專家提醒，若是發現米飯突然發黏，可能是遭到仙人掌桿菌（Bacillus cereus）汙染，誤食恐導致嘔吐、腹瀉。

台大農化系教授顏瑞泓表示，仙人掌桿菌經常透過灰塵及昆蟲傳播汙染食品，一旦被仙人掌桿菌污染後，除了米飯會稍微發黏外，外觀絲毫看不出腐敗變質之跡象，促使民眾容易毫無戒心的繼續食用。

顏瑞泓指出，當冷藏溫度不夠低，仙人掌桿菌就會在食物中大量繁殖並產生毒素，若未徹底加熱就會造成食物中毒，而不同種類的食品遭到仙人掌桿菌汙染，所呈現的中毒反應也不盡相同，像是吃下在室溫環境久放的煮熟米飯或澱粉類製品，引起的中毒症狀為「嘔吐型」；若是誤食被汙染的肉類或乳製品，則是引起「腹瀉型」中毒狀況。

至於要如何預防食物遭到汙染呢？顏瑞泓建議，除了食物應加蓋封存外，煮熟的料理最好在短時間內食用完畢、不要久放，如果吃不完應盡速放置冰箱冷藏，超過2天沒吃最好放進冷凍庫保鮮。