立法院財政委員會明日將審查權證避險降稅，有立委提案，除了權證避險之外，指數投資證券(ETN)避險專戶的股票也一併納入降稅範圍之內；金管會回應，2022年ETN避險賣出股票僅繳納476萬證交稅，建議修先推動權證避險降稅。

立法院財政委員會明日將審查《證券交易稅條例》部分條文修正草案，修法目的是將權證避險股票證交稅從千分之3降至千分之1，實施期間為5年；並且《權證交易稅條例》修正公布後6個月實施。

不過部分立委提案，除了權證避險外，也將ETN避險專戶股票的證券交易稅率也一併納入降稅範圍；另外民眾黨團主張調降權證避險股票交易稅，從千分之3降至千分之1.5。

金管會報告顯示，ETN商品自2019年4月30日掛牌至今滿3年半，掛牌計30檔，總流通在外金額僅約24.77億元，經統計2022年，ETN賣出股票僅繳納476萬元證交稅，所以建議立委支持行政院版本，優先推動權證避險降稅。

有關民眾黨團主張稅率由 0.3％調降至0.15％，與現股當沖交易稅率相同，金管會表示，考量權證發行人是基於法定造市義務，須提供權證市場足夠流動性，以滿足投資人需求，與股票當沖是為賺取價差之交易目的不同，調降權證避險買賣股票交易稅率低於現股當沖交易稅率尚具合理性。

財政部建議，宜由金管會視證券市場整體發展情形另行評估，這次修法敬請支持行政院版本。