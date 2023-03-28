儒鴻、聚陽、廣越、冠星去年的獲利都是創歷史新高；不過，今年前2月的合併營收的年衰退率都有2位數。

從去年10月開始，儒鴻已連續五個月的營收呈年衰退。由於品牌廠仍持續在去化庫存，且終端消費景氣仍有不確定性，儒鴻雖看今年第二季營運將明顯回升，但對於合併營收何時可以恢復年成長，則要觀察客戶下單及全球服飾消費動能而定。

聚陽指出，原物料價格下滑，加上大陸同業削價競爭，確實有影響今年產品ASP。但因今年出貨量預期會有約5％上下的增加，因此，預期，今年營收應該會與去年持平。但由於生產效率提高，以及費用持續降低，預估獲利表現仍可維持高水準。

受到運動品牌客戶庫存調整的影響，廣越預估今年營收會較2022年衰退10~15％。

不過，廣越指出，在原物料成本比去年低、運費降低，平均單價ASP應會與去年相當或高些；費用則在持續優化生產效率也會降低。因此，今年整體的毛利預估還會比去年提升。

運動服飾短纖布廠冠星指出，依目前主要客戶庫存調節狀況研判，上半年整體訂單偏淡，在去年同期基期過高的對比下，衰退是可預期的；而下半年營運看法，則待第二季後才會明朗。不過，對今年整體的營運是謹慎保守的。