娛樂公司掛羊頭賣狗肉 媒介未成年、泰籍女子坐檯陪酒

北市39歲官姓女子，以「VJ國際娛樂公司」為幌子，涉嫌媒介未成年少女及泰國籍女子藉觀光、學生簽證來台，至私人招待所及北市酒店坐檯陪酒，北市婦幼警察隊偵辦後，循線將官嫌等5人逮捕送辦。

北市婦幼警察隊日前掌握情資，該娛樂公司透過各類社群媒體張貼「低工時、高報酬」等廣告訊息，引誘被害人從事色情陪酒及性交易，並因為受之前疫情影響，轉與私人招待所及酒店合作，固定配送公關前往色情陪酒、性交易。

警方調查，北市中山區南京東路三段某私人招待所就吸收持觀光、學生簽證來台的泰籍女子坐檯陪酒，明顯與來台目的不符，違反相關入出國及移民法令。

婦幼隊為防制婦幼遭受任何形式性剝削，與台北市刑大、中山分局、台北憲兵隊、移民署台北市專勤隊共組專案小組，經連日蒐證完畢後，報請台北地檢署檢察官郭盈君指揮偵辦，日前動員約50名警力，持搜索票及拘票前往民生東路一段經紀公司辦公室及南京東路三段私人招待所執行搜索，將官嫌等5人拘提到案，現場起獲員工名冊、帳冊、監視器、控台電腦12台、查扣現金126萬元等贓證物。

專案小組清查，至少有一名未成年少女被誘陪酒，另有11名泰籍女子涉案，將持續追查其他共犯涉入情形及幕後主嫌及金流。