家住桃園市龍潭區的40歲唐小姐，因感到眼睛不適、且看不清楚，到地方眼科診所就醫。就診時自訴有飛蚊症，然經醫師詳細檢查後，認有必要做更進一步的檢查與治療，經與病患說明與討論後，透過電子轉診平台轉診至聯新國際醫院就診。

聯新國際醫院眼科主治醫師吳佩蓁表示，唐小姐因未能積極控制血糖和血壓，致玻璃體出血合併視網膜剝離，經過玻璃體切除及白內障手術等照護後，視網膜已經穩定下來，雙眼視力從最初就診時的0.2，回復到0.8及0.9，目前也已轉回眼科診所持續照護與追蹤。她指出，其實有不少病人都是等到病情惡化時才開始注意糖尿病的問題，近年來發現有很多病患都是2、30歲就發病，甚至視網膜已經有一些病變，特別提醒一定要落實飲食與藥物控制，過高的血糖對血管是一個長期的毒害，建議要追蹤血糖或是糖化血色素，一旦發現問題要儘早管控治療，這才是比較安全的觀念與作法，否則等到病變了再來處理，就只是在「補破網」，一定要積極控制以杜絕後患。

聯新國際醫院長期與社區診所合作，藉由健保醫療資訊雲端查詢系統、電子轉診平台，院內醫師能掌握病患於社區診所就診的紀錄，另透過轉診綠色通道，快速安排轉診病患就診及術前檢查，大幅縮短診察的時間。病患狀況穩定後再轉回社區診所追蹤，得以就近獲得照護，一方面可節省病患就醫的時間與金錢，另一方面各層級醫療院所的分工合作，各司其職、各盡其力，醫院端專注於急、重症的治療，讓醫療與健保資源做更有效率的運用。