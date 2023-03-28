久旱不雨，南投縣茶葉、竹筍等作物枯死災損嚴重，南投縣府啟動作物乾旱災損查報勘查，25日止統計989.90公頃作物遭逢旱災，提報中央爭取全縣列入農業天然災害現金救助對象；28日立委蔡培慧邀農委會官員等人實地現勘，也提報中央爭取農業天然災害現金救助，儘可能彌補受災茶農損失。

蔡培慧邀農委會茶改場長蘇宗振、農委會農糧署分署長姚士源、竹山鎮長陳東睦、鹿谷鄉長邱如平等人，實地前往竹山、鹿谷茶園會勘。蘇宗振以九宮格量測旱災嚴重程度，正常來說九宮格內必須超過40個茶芽，今年數量掉到10個以下，評估今年的春茶嚴重減損，即使在有水源區生長的茶樹，收穫不到3成。

蔡培慧等人到竹山、鹿谷茶園會勘，發現春茶遇旱災，導致收成不到以往3成。（立委蔡培慧提供／楊靜茹南投傳真）

蔡培慧說，春茶盛產季節遇到旱災，導致收成不到以往3成，損失相當慘重，已向農委會主委陳吉仲協商，針對仁愛、魚池、竹山、鹿谷、名間、南投等南投縣重大茶區進行實地勘查，本次災損嚴重也將要求中央直接發布南投天然災害救助。

陳東睦、邱如平說，茶農就是靠天吃飯，受到氣候異常影響，造成茶葉生長異常，甚至有些茶園因為嚴重旱災，整片枯死得剷除重種，期盼會勘後，中央能夠實際補助茶農損失，協助農友度過難關。