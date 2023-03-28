桃園近年積極建設污水處理與回收系統，以因應極端氣候導致缺水旱象，目前桃園市政府與日勝生子公司「日鼎水務」合作之污水下水道回收系統BOT計畫，至2022年底接管戶數已達12.7萬戶。

日勝生接續以持股70%子公司寶鼎再生水投入大桃園再生水系統基礎建設，整合日鼎水務污水處理與回收技術，進階強化水源管理，確保回收水量與水質穩定。同時應用AI智能化模擬預測與自動化操控，導入工業4.0物聯網(IoT)多面向分析監控資訊，以智慧供電系統做減碳運營，預計節能成效超過10%，要為台灣打造首座全自動控制智慧再生水廠。

寶鼎再生水為興建桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫相關水處理設施機電工程，計畫發包予中德帕薩旺環境技術(股)公司承攬施作，契約金額新台幣9.6億元。

據水利署計畫，至2028年全台灣將有11座再生水廠陸續落成，包括桃園、新竹、台中、台南、高雄，待建設完成後，全台再生水廠每日可供應再生水30萬噸。

桃園北區水資中心再生水BTO計畫為北台灣第1座再生水廠，工程分為三期，預計2024年下半年逐步供水，包括中油、觀音工業區、南亞等科技企業將陸續接管使用，第一期預計於2025年興建完成，每日提供4萬公噸以上再生水，全期完成後每日可供應11.2萬噸再生水，提供企業多元水資源並穩定產業用水。