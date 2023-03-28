信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內經歷相當長時間的資金量化寬鬆，已經習慣低利環境，不過房價走高，國人房貸越揹越重，房貸期數越拉越長，一旦資金政策由寬鬆轉趨緊縮後，就感受到每月支出明顯增加，加上大環境通膨也增加生活開銷支出，房貸族應該已經明顯感受到每月開銷變大。

統計顯示，今年2月國人住宅貸款餘額達9.39兆元，金額創下統計新高，相對的升息後影響也大，以目前累計升息累計已經達到0.75％，一年利息推估增加達700億元，以一般貸款千萬元的30年期房貸，本息平均攤還一年就增加約4.4萬元的房貸支出，曾敬德指出，雖然有人說以前房貸7、8％，現在才2％，但現在貸款金額可能是以前的倍數，因此利率升升不息後，影響負擔增加也明顯增加。

至於開發商也感受到升息壓力，建築貸款到今年2月餘額3.14兆元，升息前後開發商利息將增加236億元，若開發商一段時間銷售狀況不佳，可能會影響營運資金，開發商感受到壓力後，籌資能力較差的開發商，可能就得調整修正出售價格。