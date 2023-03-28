Netflix復仇神劇《黑暗榮耀》日前第二季上線後，便引發一陣追劇熱潮，在台灣區排行榜上蟬連多日冠軍寶座，然而雖然劇中5人幫各自有其應有的下場，但仍有不少觀眾紛紛敲碗第三季。對此編劇金銀淑也做出回應了。

YouTube頻道《Netflix Korea》於日前曬出韓劇《黑暗榮耀》的幕後花絮影片，其內容是主要演員與編導們的談話影片，並一同討論第二季的內容。影片中可見不少經典畫面，包括霸凌5人幫的下場，以及演員們各自對其飾演的角色最後結局的想法等。

此外，編劇金銀淑更於影片中透露在《黑暗榮耀2》拍攝完畢的殺青宴中，她曾和演員們討論要不要拍攝第三季，對此，飾演混混「孫慏梧」的演員金建宇還開玩笑的向她表示：「請讓孫慏梧復活，我願意做任何事。」並直言：「我無法想像沒有他的第三季。」

「Netflix Korea」釋出《黑暗榮耀》的花絮影片。 （影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

然而，由於《黑暗榮耀》的劇情主要描述校園霸凌的受害者以及其復仇的故事，因此導演安吉鎬日前爆出霸凌消息並承認的事件引發不少討論，在韓網論壇《theqoo》上有部分觀眾們認為安吉鎬的霸凌風波是該劇目前唯一的瑕疵。此外，在該則影片中，導演安吉鎬並未有單獨的畫面出現，讓網友們不免擔心，若真要拍攝第三季，是否還會是由編劇金銀淑與導演搭檔合作，引起外界關注。

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