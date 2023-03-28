桃園市家扶中心扶助學生17歲黃一峰，生長於單親家庭由媽媽獨力撫養，他自國中起接觸標槍運動，升上高中後，因為無適合場地，在校內時常只能用壘球或其他物品進行訓練，身為運動選手每天接受辛苦訓練，他把握零碎時間沒有補習靠自己，更是維持全班第1名好成績，他也獲家扶推薦為今年度自強兒童獲全國表揚。

黃一峰4歲時父母離異，由母親獨力撫養他和姊姊，在國中時因為教練推薦開始練標槍，之後他進入永豐高中體育班，因為一開始成績並不理想，但他不放棄始終維持班上第一個到校暖身、下課訓練、假日練習的日程。他也說，遇到困難的高中學校場地無法實際投擲標槍，只能使用壘球或其他替代物品進行訓練，1周只有3天能到體育場實際投擲標槍，每一次的練習機會都非常珍貴，對一峰而言彌足珍貴，之前也曾獲得新北城市盃全國田徑公開賽獲得第6名成績。

考量家中經濟因素，黃一峰並未補習也維持班上第一名好成績，也知道媽媽賺錢不易，除了因應訓練必要的物品外他非常節儉，保留訓練磨損的球鞋作為日常穿用，直到鞋底破洞才願意更換，國中時期穿著的衣褲也持續穿到高中。他說，因為田徑訓練無法工讀分擔家計，要盡量減少花費，也非常感謝家扶中心提供助學金，讓他可以繼續堅持朝夢想邁進。