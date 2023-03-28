今年度全國原住民運動會昨日落幕，未料獲獎的台東隊28日收到通知必須收回獎杯，原來是刻在獎盃上的原民會主委夷將．拔路兒「將」，被誤植成「獎」。體育局致歉並解釋文字是廠商誤植，目前有60座獎盃正在回收當中，並已要求廠商趕工重製，2周內可完成，不會增加大會及政府預算。

民進黨立委陳瑩今透過臉書發文說，夷將．拔路兒正確名字為「夷將．拔路兒 Icyang．Parod」，其實她早在原民運開幕當天提醒北市府人員名字有誤，落幕式當天卻只見獎盃的「獎」字被蓋住，錯誤獎盃仍然被發出去，結果現在要收回重新製作，不禁質疑重新製作費用是否由台北市民買單？主辦單位究竟有沒有把族語名字當作一回事？

體育局解釋，本屆原民運獎盃文字誤植是廠商疏失，計有200座獎盃出現錯誤，由於開幕當日有賽事，以致部分錯誤獎盃被發出去，體育局接獲誤植通知後，已經立刻停止發放獎盃，相關人員正陸續聯繫得獎團隊及選手致歉，目前有60座獎盃正回收當中。

體育局表示，獎盃文字採雷射雕刻，已協調廠商加緊趕工重新製作，預計2周內完成重，另為表達大會誠意，屆時將致贈原民運小禮物。

體育局指出，新製作獎盃費用由廠商支出，不會增加大會及政府預算，未來將此事列入檢討事項，避免類似事件再發生。

陳瑩表示，希望大家從這一次的事件學習、注意到原住民名字完整性，以及命名方式與其他族群的差異，這樣才是最基本的尊重，建議台北市長蔣萬安不用領軍下台，也不用扣考績分數，而是把「夷將．拔路兒Icyang．Parod」多寫幾遍，未來再看到原住民的名字，才會特別留意。