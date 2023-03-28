新北一名男子的泰國籍妻子在按摩店上班，未料妻子竟與陳姓男老闆暗通款曲，行為宛如情侶，互動相當親密，嚴重侵害他的配偶權，故依法將2人告上法院求償。新北地院審結，判2人須連帶賠償25萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2014年間與泰國籍妻子結婚，婚後感情融洽且婚姻生活美滿並育有1子，但2021年5月間妻子藉口與婆婆不合，自行搬離家中在外租房，前往泰式按摩店上班，因而結識陳姓男老闆。

男子表示，2022年間他與妻子發生嚴重爭執後，要求妻子返還當初贈送的手機，他查看手機內容，才發現陳男把自己的信用卡給妻子使用，2人互傳「老公」、「老婆」、「我真的很愛很愛你」等訊息，陳男甚至握有妻子租屋處的鑰匙能自由進出，另從手機相簿可知2人2022年3月間曾共同出遊、外宿、拍攝親密照片，認為2人明顯侵害了他的配偶權，故依法向2人請求連帶賠償180萬元撫慰金。

對此，泰國籍女子稱，與陳男僅是親密好友，否認侵害丈夫的配偶權，希望法院駁回丈夫的侵權求償請求，而陳男未到場辯論，也未提出書狀聲明做陳述。

新北地院審理時，法官勘驗對話紀錄後，發現女子的確與陳男互傳表達愛意的曖昧對話，難認定2人僅是單純親密好友，行為的確超過社會一般通念所能容忍的範圍，酌情後判泰國籍女子及陳男須連帶賠償25萬元為適當。可上訴。