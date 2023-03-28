桃市府動保處長王得吉表示，此案已進入司法程序，將釐清相關案情，調查中不便多談。（蔡明亘攝）

桃園市東非狒狒之亂，在逃亡18天後不幸慘死獵槍口下，究竟在抓捕現場是誰授權林姓獵人開槍？捕獲後有無延誤就醫可能？最重要是這隻狒狒的來源，都還是疑點重重，楊梅警方今報請桃園地檢署指揮偵辦，將釐清整起事件過程。桃市府農業局專委盧紀燁與動保處長王得吉等人，今下午疑似2度被約談，步出警局時不願多談，便快步離去。

據了解，昨晚警方傳喚桃市府農業局、六福村人員、新竹縣農業處與現場獵人等，訊問相關人員約13人。不過今案情又有新進展，林姓獵人發聲明還原抓捕現場，並表示在圍捕時與農業局一同行動，對方也完全知情，且同行者是自稱農業局的六福村人員，聽命於他才扣下板機，且當時情況混亂，狒狒隨時可能傷人，才決定聽命開槍，對此深感遺憾並向社會大眾致歉。

另據悉，昨訊問相關人員都否認有同意獵人開槍。農業局與六福村今也相繼公開否認，讓案情成為羅生門，楊梅警方已報請桃檢指揮偵辦，而今日下午因「擺拍」惹議的盧紀燁，以及圍捕現場指揮官王得吉等人，今以證人身分，被請到楊梅分局約談，要釐清整起事件過程。

今日農業局記者會未見盧紀燁身影，其手機和市府分機皆無人回應，下午終於現身，約談後，盧紀燁先行離開警局，對於狒狒事件不願多談，便快步搭車離去。王得吉則約1小時後才離開，王得吉僅表示，整個過程都已進入司法程序，將釐清相關案情，調查中不便透露。