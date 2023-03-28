桃園市東非狒狒逃亡18天後於27日落網，卻在圍捕過程中遭受槍傷不治死亡，引發輿論炸鍋熱議。桃園市議員詹江村直批，為什麼第一時間沒有送獸醫院急救，而是拍照錄影受訪？也質疑民眾通報的是桃園的系統，為什麼新竹的獵人會知道，第一時間會在場？誰通知的？現場農業局應該知道，另外一組在場的獵人是哪個單位，也知道是對方開的槍，為什麼第一時間吱吱嗚嗚不敢說明白，不實話實說，一味推說警察調查中？

桃園市東非狒狒逃亡18天落網，狒狒在圍捕過程中受傷，因傷勢嚴重急救無效已經死亡。桃園市農業局指出，在趕到民宅前，已有一組人員先抵達現場，所有攜帶槍枝人員都會到警局說明。農業局專門委員盧紀燁表示，在抵達現場前已經有一組人到了，狒狒的傷是不是槍傷或其他因素造成死亡，會進行後續釐清，至於現場所有攜帶槍枝的人員，會一併到警察局做說明。

「社會觀感很差！」詹江村27日發文質疑，中麻醉槍之後，發覺狒狒之前已經受槍傷嚴重，為什麼第一時間沒有送獸醫院急救，而是拍照、錄影、受訪？

桃園市府人員今(28日)將狒狒裝箱、移靈、蓋布，農業局長陳冠義率領農業局、動保處人員對狒狒鞠躬，運送至台北市立動物園做檢查及檢疫，再送往家畜試驗衛生試驗所解剖。對此詹江村也直批，生前不尊重，死後鞠什麼躬？

詹江村隨後續發文質疑，民眾通報的是桃園的系統，為什麼新竹的獵人會知道，第一時間會在場？誰通知的？現場農業局應該知道，另外一組在場的獵人是哪個單位，也知道是對方開的槍，為什麼第一時間吱吱嗚嗚不敢說明白，不實話實說，一味推說警察調查中？

詹江村直言，沒吃過豬肉也看過豬走路，看看動物星球頻道，對身中麻醉槍的動物，是多麼小心翼翼抱起來，怎麼會在媒體面前，還那麼粗暴對待已經身受重傷的動物，還先拍照受訪呢？還說配合媒體畫面荒腔走板。