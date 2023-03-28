感謝聯聚建設創辦人江韋侖打造「共善公園」，大同國小學生特別製作小卡片「謝謝大學長」。（林欣儀攝）

大同國小原本老舊的涼亭經改造後煥然一新，江韋侖說，希望涼亭除為孩子遮風避雨，也分享爺爺的精神給更多學子。（林欣儀攝）

大同國小原本老舊的涼亭經改造後煥然一新，江韋侖說，希望涼亭除為孩子遮風避雨，也分享爺爺的精神給更多學子。（林欣儀攝）

有124年歷史的台中市大同國小，校園內設施老舊、急需整建，身為校友的聯聚建設創辦人江韋侖回饋母校，協助大同國小重建前庭，打造成新穎的「共善公園」，28日落成啟用，他特別帶著小孫子回到母校，江韋侖說，至今還記得幼年爺爺牽手帶著上學的一幕，希望將童年感恩的心擴大為對眾人的關心。

江韋侖帶著家人，與台中市長盧秀燕、立委黃國書及市議員黃守達、江肇國、張彥彤等人一同為共善公園落成剪綵，場面熱鬧溫馨。盧秀燕表示，教育的目的是教導國民成為有品德學識、陽光正向的人，這場捐贈就是最佳案例。

盧秀燕指出，江韋侖是大同國小傑出校友，除了事業有成，更有顆奉獻社會的心，學校的司令台、校史館都是他捐資興建，現在又出資整修校園前庭成為「共善公園」，讓學弟妹有更好的受教環境，成為佳話。

大同國小校長馬任賢表示，因校內涼亭老舊、柱子龜裂，江韋侖主動表示願協助整建，後來將整個前庭都重新規畫；在建築業缺工缺料的此時，聯聚團隊日夜趕工，將「共善公園」當作送給學校124周年校慶的生日大禮，給孩子們安全且充滿美的學習空間。

江韋侖指出，至今猶記得國小第一天上學，由爺爺牽手帶著自己到校，爺爺的陪伴不只那一段路、更是自己的人生，透過打造「共善公園」，期許為社會帶來更多善與美；涼亭「江挺生亭」則以爺爺像大樹般庇蔭的意象延伸，除為孩子遮風避雨，也希望將爺爺的精神分享給更多學子。

聯聚建設強調，公園內處處有巧思，取名「共善」是希望學生們心懷共善信念，與大家一起做好事；公園內的兩座雕塑「展望者」及「世界大同」則期許學生環抱感恩、有思考及夢想能力，攜手合作達到共學、共享、共好及共善。