4月2日是「社工日」，台灣世界展望會台東地區社工員有5位獲獎。（世展會提供）

4月2日是「社工日」，台灣世界展望會台東地區社工員有5位獲獎，包括成功中心王淑貞，榮獲衛福部全國社會工作專業人員資深敬業獎，另外，蘭嶼中心張宸綾代理督導、金崙中心楊淑娟、台東青少年中心顧穎慧及台東中心廖宗富4位獲台東縣社會工作專業人員表揚。

在成功中心服務21年的王淑貞表示，在個案身上看到堅忍不拔努力走出困境的精神，她經常告訴服務的孩子「你不能決定出生，但可以選擇自己的人生」。

王淑貞自我勉勵，「不可以小看社工的工作，在短時間雖然看不到孩子的成長及改變，但我相信，在陪伴兒少成長歷程中，就像埋在土裡的一顆種子，需要時間和耐心等待，種子會慢慢發芽長大」。

楊淑娟服務年資27年，她來自一個破碎的家庭，卻在擔任社工過程中完整了生命，她鼓勵孩子「人生免不了一路走來跌跌撞撞，在這跌撞之中，是你學習、經驗與收穫的過程」。

台灣世界展望會長期透過社工專業陪伴，關懷全台近4萬5千名經濟弱勢家庭兒少的需要，提供適切的資源及服務，讓孩子有機會成長轉變、實踐自我。

在4月2日社工日前夕，台灣世界展望會籲請民眾響應「國內兒童資助計畫」，每月2000元資助一名台灣弱勢貧童，幫助家境困難的孩子穩定求學、獲得支持，並藉由與第一線社工員攜手同行，共助兒少邁向未來自立之路。