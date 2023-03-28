英國捐贈的第一批挑戰者2式坦克(Challenger 2 MBT)已經抵達烏克蘭，國防部長列茲尼柯夫(Oleksii Reznikov)親自試乘，對於這種先進坦克表示高度期待。他在推特上說：「很高興成為能搭上挑戰者2式主戰坦克兜風。這種由英國提供的神奇機器，將很快開始執行作戰任務。」

防衛部落格(Defense Blog)報導，根據英國國防部的新聞稿，烏克蘭坦克兵已經在英國完成挑戰者2式坦克的操作訓練，已返回烏克蘭繼續作戰。除了挑戰者坦克，英國還向烏克蘭派遣了 20 輛FV432鬥牛犬裝甲運兵車(BulldogAFV)和30輛 AS-90 型155公釐自走榴砲。

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

除了挑戰者坦克以外，美國史崔克裝甲車(Stryker vehicle)、南非的美洲獅防地雷裝甲車(Cougar MRAP)、德國黃鼠狼步兵戰車(Marder IFV)也已抵達，烏克蘭國防部特別發表一張多國軍援的照片，地點不明。

烏克蘭國防部展示各種軍援裝甲車，左起：南非美洲豹、美國史崔克、英國挑戰者、德國黃鼠狼，與烏克蘭自製的防地雷裝甲車。(圖/烏克蘭國防部)

They have arrived!

Strykers and Cougars from 🇺🇲, Challengers from 🇬🇧, Marders from 🇩🇪 have officially joined the Air Assault Forces of the #UAarmy!

The greatest vehicles for the best soldiers.

Onward! pic.twitter.com/xZnjtdnwfq — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 27, 2023

烏克蘭至少收到90輛史崔克、37輛美洲獅、40輛黃鼠狼、18輛豹2，這些陸戰武器還會愈來愈多。

據《明鏡周刊》報導，本月早些時候，波蘭已經運出了14輛豹2，目前在波蘭邊境，再加上葡萄牙的3輛，烏克蘭在短時間將有35輛豹2，這是北約成員國向烏克蘭承諾的第一批 150 輛豹 2 坦克的一部分。