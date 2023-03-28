董事會通過配息2.8元，以jpp-KY目前價位推算，隱含現金殖利率約2.76％。

回顧2022年，因為疫情的關係，雲端伺服器需求大幅增加，加上近年來中美貿易戰的情勢升溫，受惠於國際大廠客戶轉單，伺服器產品打下了經寶營運的基本盤，泰國數位加值機客戶，推出劃時代的數位飲料機，除了可以調配出接近上百種口味的咖啡飲料，還整合了手機預付卡儲值及各類繳費功能，等於是擁有數位加值機的功能，一推出就造成泰國當地的風潮，加上下半年疫情解封，航太的迅速回溫，帶動整體營收大幅上揚，除了連續幾個月創下工廠成立以來的營收新高，全年度也繳出亮眼的成績單。

展望今年，經寶精密憑藉深耕於泰國的地理優勢，產品橫跨航太、通訊、電子、醫療、汽車、食品加工業，除了伺服器客戶因為AI的興起不減反增，疫情期間默默培養的Wefly航太學校所接觸到的航太維修客戶，也在今年上半年開始大幅放量，使得原為公司營運淡季的上半年迎來淡季不淡，連續開出歷史次佳的營運成績，另一項數位飲料機客戶在做完大數據分析之後，因應客戶需求做內部的規格調整，預期在5月開始新機拉貨，客戶除了泰國國內持續佈點，也開始布局海外市場，規劃進軍印尼、馬來西亞及澳洲，已在印尼成立辦公室，未來在航太、伺服器、飲料機等主力產品推動下，將有機會創造更好的成績。