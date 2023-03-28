荷蘭一名男子因為過度熱中捐精，已在世界各地生下將近550個孩子，不過這樣的瘋狂行徑可能引發亂倫風險，荷蘭「好心捐贈基金會」（Donorkind Foundation）已決定將他告上法院，禁止他繼續類似行為。

根據《每日郵報》、《每日電訊報》和《紐約時報》報導，來自荷蘭海牙的41歲音樂家梅傑（Jonathan Jacob Meijer）長期以來和多家生殖中心合作，同時他也透過網路，以「相當合理」的價格出售精子。

O Youtuber holandês Jonathan Jacob Meijer, de 41 anos, está sendo processado por exceder a doação de sêmen e ser pai de 550 crianças. O máximo deveria ser 25 filhos.



O tanto de descendente que esse cara vai ter é brincadeira! pic.twitter.com/Jq9iCkmMww — Lívia Lamblet | @livialamblet em todas as redes (@livialamblet) March 28, 2023

一名女性回憶起自己求子的過程，表示因為生殖中心收費太貴，她於是上網尋找捐贈者。金髮碧眼的梅傑給她的第一印象是「溫文有禮，就像鄰家大男孩一樣」。兩人後來相約見面，女子支付了165歐元（相當於新台幣5,400元）取得精子，並順利生下一個女兒。當時梅傑告訴她，這是他的第8個小孩。

然而事實上，梅傑謊報了這個數字。根據荷蘭衛生部2017年所做的調查，梅傑透過生殖中心生下多達102個小孩，而這還不包括他私底下所做的交易。後來他被政府列入捐精「黑名單」，但他仍持續透過網路匿名發展海外版圖。

梅傑的惡行遭到踢爆後，一位化名伊娃（Eva）的受害女性表示，「如果早知道他有那麼多小孩，我絕對不會選擇他。光是想到這件事對孩子造成的後果，我就覺得好噁心。許多母親要求他停止這樣的行為，但他不肯，所以我只能透過法律行動來保護自己的孩子。」

根據《紐約時報》報導，自1978年第一個試管嬰兒誕生以來，市場對精子的需求不斷增加，各國也陸續制定相關法規。以荷蘭為例，一位捐贈者最多只能孕育25個小孩或向12名女子捐精，以防止這些孩子出現近親繁殖、亂倫或心理問題，但國際之間卻缺乏類似規範，導致衍生諸多問題有待解決。