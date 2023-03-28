賴士葆未出席初選協調，由妻子代為到場。（劉彥宜攝）

國民黨立委初選28日進行協調，台北市議員徐弘庭登記第八選區（中正、文山），挑戰現任立委賴士葆，徐弘庭親自至國民黨台北市黨部參與協調作業，他表示，初選方式將交由台北市黨部委員會開會討論，但如果最終採黨員投票，在競選期間仍同時增加黨員，已是動員基層，將考量是否參選。

國民黨立委初選今日進行協調，徐弘庭親自至國民黨台北市黨部參與協調作業，賴士葆則由妻子出面。然原預定1小時結束，2人卻花費2小時，賴士葆妻子匆匆離開只說，沒有結果，交由委員會。

徐弘庭解釋，依照「候選人提名作業要點」，經各選區所有登記同志1／2含以上協調同意，該選區不得辦理黨員同票。但如果雙方沒有共識，可以交由台北市黨部委員會決定。目前會議結論是要求台北市黨部要求委員會開會，決定用黨員投票或民調，但對於法條明顯衝突，黨中央應該要有解釋。

徐弘庭指出，組營部曾在3月21日通知小組長層級人員，轉告黨員在3月底前繳交黨費，仍有黨權可進行黨員投票，但目前已登記初選，每天黨員數仍會因黨費增加或減少，很明顯影響選舉公平性，因此採取全民調是最沒有爭議也最公平的方式。

徐弘庭說道，討論氛圍還不錯，但在黨員投票部分討論較多，現行規定所有民調要在黨員投票前結束，因此變相擠壓民調執行空間，抹煞執行的時間和可能性，民調可能因黨員投票於4月16至18日進行，若無黨員投票影響則於4月26日前都可以進行，最後等於變相擠壓初選時程。

媒體追問，是否認為黨部為特定人士決定初選方式？徐弘庭回覆，第八選區既有現任又有競爭，被放在第一階段初選很訝異，時程擠壓挑戰者的空間，已有稍為偏向一點，在制度就要更公平。

徐弘庭說，如果最終交由黨部委員會做出決議，採黨員投票，沒有辦法接受在競選過程中有效黨員數仍持續增加，已是基層動員和表態，並不公平，「所以如果最後做出黨員投票的這樣一個決議的話，我會考量我到底要不要參加選舉。」

徐弘庭補充，委員會應該會於3月30或31日開會，已向黨部表達態度，若需要他當場表達主張和態度，都很願意出席。

對於徐弘庭的質疑，台北市黨部主委黃呂錦茹回應，黨員並沒有增加，清查時還少1萬多人，徐參選主要是因為想要為民服務的精神，協調過程也很好，大家都很好。